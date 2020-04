Le démontage de l'iPhone SE de 2020 par iFixit

Quelques jours après un premier démontage qui nous avait montré que l'iPhone SE de 2020 présentait une organisation interne très proche de celle de l'iPhone 8, le nouveau smartphone d'entrée de gamme d'Apple est arrivée chez iFixit , qui s'est empressé de le démonter à son tour. Ce démontage nous apprend quelques informations supplémentaires.

L'iPhone SE est le modèle rouge, à droite, et l'iPhone 8 est le modèle noir, à gauche.

Au premier abord, l'intérieur de l'iPhone SE de seconde génération ressemble effectivement beaucoup à l'iPhone 8. On sent qu'il s'agit de recycler un design qui a fait ses preuves pour créer un modèle plus au goût du jour sans engendrer de surcoût majeur. Si certaines caractéristiques ne changent pas, cela ne signifie cependant pas que les composants sont identiques : la batterie reste par exemple à 6,96 Wh, mais elle présente un connecteur différent de celle de l'iPhone 8.L'appareil photo de l'iPhone SE est également différent de celui de l'iPhone 8, mais il semble techniquement très proche et iFixit a d'ailleurs pu interchanger les modules au sein des deux téléphones. Le capteur reste sensiblement plus petit que celui de l'iPhone XR.

iPhone SE (à gauche), iPhone 8 (au centre) et iPhone XR (à droite)

L'agencement de la carte mère de l'iPhone SE est pratiquement identique à celui de l'iPhone 8. Quelques composants sont bien sûr différents, comme le processeur (Apple A13 contre Apple A11), le modem plus performant ou l'intégration de 3 Go de RAM, mais Apple est bien partie de la carte mère de l'iPhone 8 pour créer ce nouveau modèle.Apple ayant réutilisé de nombreux composants de l'iPhone 8, se pourrait-il que l'iPhone SE dispose du même écran et que celui-ci soit secrètement équipé de la technologie 3D Touch ? Non, ont découvert nos confrères : la puce qui gère 3D Touch sur l'iPhone 8 est bien absente sur la dalle de l'iPhone SE. Et si les deux écrans sont bien interchangeables, 3D Touch est logiciellement désactivé sur l'iPhone SE.iFixit se montre ravi par ce démontage sans grande découverte, mais qui nous confirme que cet iPhone SE de 2020, malgré quelques différences notables, se base très fortement sur l'iPhone 8 dont il peut reprendre certaines pièces. Cela facilitera grandement certaines réparations. Comme l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro , l'iPhone SE écope d'une note de réparabilité de 6/10.L'iPhone SE de 2020, qui a été présenté par Apple le 15 avril, est officiellement disponible depuis vendredi. Il est proposé à partir de 489 € pour 64 Go de stockage, soit 50 € de moins que l'iPhone 8 qu'il remplace en entrée de gamme. Il est disponible sans grand délai sur l'Apple Store chez les revendeurs ainsi que chez les opérateurs avec des remises de 30 € chez Sosh SFR et RED