L'iPhone SE privé de Haptic Touch pour les notifications

C'est une petite particularité de l'iPhone SE de seconde génération qui n'avait pas été annoncée par Apple et qui a rapidement été découverte par ses premiers utilisateurs ce week-end : le nouveau petit téléphone d'Apple ne prend pas en charge Haptic Touch sur les notifications du système. Avec l'abandon de la technologie 3D Touch, qui permettait à l'iPhone de détecter plusieurs niveaux de pression sur l'écran, les raccourcis et aperçus sont toujours disponibles au sein d'iOS mais ils sont désormais accessibles en appuyant longuement (environ une seconde) sur l'élément souhaité. Normalement, il suffit ainsi de garder son doigt appuyé sur une notification pour obtenir plus de détails et/ou des options pour celle-ci.

Notifications riches sur un iPhone 8

Selon Matthew Panzarino , journaliste de TechCrunch, il ne s'agirait pas d'un bug et bien d'une limitation de l'iPhone SE de 2020. On ne sait pas si cette limitation a une justification technique ou s'il s'agit d'une simple volonté de segmenter la gamme. Les notifications riches sont toujours accessibles sur l'iPhone SE en glissant la notification vers la gauche et en cliquant sur "Afficher", mais l'absence de Haptic Touch sur cette fonctionnalité précise est plutôt étrange.