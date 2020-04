La production de l'iPhone 12 aurait un mois de retard

Les semaines passent et le retard pris dans la mise au point de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro semble avoir du mal à se résorber. Alors que Foxconn confirmait au début de ce mois d'avril qu'un retard de la commercialisation des prochains téléphones d'Apple était tout à fait possible, de plus en plus de sources sérieuses évoquent un report du lancement. Ming-Chi Kuo évoquait la semaine dernière un lancement en deux temps , avec une sortie en octobre pour l'iPhone 12 Pro Max. Cette semaine, c'est le très sérieux Wall Street Journal qui assure que la production de masse des nouveaux téléphones d'Apple serait décalée d'environ un mois. Conséquence logique, Apple aurait également réduit ses objectifs de production de 20% pour la fin d'année.

Concept par EverythingApplePro

Apple dévoile généralement sa nouvelle gamme d'iPhone au début du mois de septembre pour une sortie effective une dizaine de jours plus tard. Il semble de plus en plus probable qu'Apple bouleverse ses plans cette année, d'autant plus que l'épidémie de coronavirus continue d'évoluer sans que l'on ne sache réellement dans quelle situation la situation sanitaire mondiale sera à la rentrée prochaine.Rappelons que nous nous attendons cette année à la sortie de pas moins de quatre références : deux modèles d'entrée de gamme avec des diagonales de 5,4" et de 6,1", de deux modèles "Pro" haut de gamme avec des tailles de 6,1" et 6,7". Au programme, il est question d'écrans OLED et de 5G pour tout le monde, de technologie ProMotion (écran 120 Hz) et de scanner LiDAR pour les modèles Pro... Côté design, Apple devrait revenir à des bords plats et adopter une encoche plus petite