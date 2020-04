Un aperçu du fonctionnement du mode portrait sur l'iPhone SE de 2020

L'iPhone SE de 2020 est doté d'un appareil photo arrière unique pratiquement identique à celui de l'iPhone 8, d'une taille sensiblement inférieure à celui qui équipe l'iPhone XR. Jusqu'ici, l'iPhone XR était le seul smartphone d'Apple capable de proposer le mode portrait, qui simule l'effet de profondeur de champ (ou effet Bokeh) qu'on ne peut normalement obtenir qu'avec un réflex. S'il faut normalement deux capteurs pour obtenir les données de profondeur nécessaires à cet effet, Apple peut obtenir des résultats plus ou moins convaincants sur l'iPhone XR grâce à ses Focus Pixels, des pixels un peu particuliers du capteur qui sont dédiés à la mise au point.L'iPhone SE de 2020 n'est équipé ni d'un double capteur, ni des Focus Pixels de l'iPhone XR. Avec quelle sorcellerie Apple parvient-elle donc à proposer le mode portrait sur ce modèle ? Respirez un grand coup :. Ou en français :. Pour faire simple : l'iPhone part bien d'une image en 2D traditionnelle est c'est la puce Apple A13 qui fait tout le travail, à grand renfort d'apprentissage automatique.

Mode portrait de l'iPhone SE via l'application Halide

Les éditeurs de l'application Halide se sont intéressés à ce mode portrait de l'iPhone SE et ont publié d'intéressantes images nous permettant de comprendre ce qui se passe lorsque ce mode est activé sur le nouveau smartphone d'entrée de gamme d'Apple. Sur l'exemple suivant, ce n'est pas le chien qui a été photographié, mais... une photo du chien affichée sur un écran d'ordinateur. Si l'iPhone XR ne se fait pas totalement berner et affiche tout de même une carte de profondeur représentant vaguement le chien sur un fond plat, la carte générée par la puce Apple A13 de l'iPhone SE est loin d'être parfaite mais elle est beaucoup plus précise, sur un fond dégradé.

Carte de profondeur de l'iPhone XR à gauche, de l'iPhone SE à droite

Puisque le mode portrait de l'iPhone SE fonctionne intégralement en deux dimensions, il est donc possible de l'appliquer sur n'importe quelle source d'image, même sur une photo imprimée. Le résultat est un peu troublant, mais c'est une prouesse technique.Dans la vraie vie, le mode portrait de l'iPhone SE peut se montrer convaincant mais tout dépend de la complexité des environnements qui lui sont présentés. Pour éviter les résultats trop approximatifs, ce mode ne fonctionne pas sur les objets ou les animaux : Apple a entraîné son moteur à reconnaître les humains et peut rapidement se tromper s'il doit interpréter des sujets ayant d'autres formes. Avec l'application Halide, les développeurs ont tout de même pu tester le système sur leur chien et le résultat n'est sans surprise pas à la hauteur, iOS confondant visiblement l'arbre en arrière plan avec des cheveux.L'exemple suivant, particulièrement extrême, nous montre que le mode portrait de l'iPhone SE a besoin de contraste et de couleurs distinctes pour bien fonctionner. Étant basé sur une image en deux dimensions, il ne peut pas distinguer les différents éléments d'une photo sans indices visuels. Sur le cliché ci-dessous, le sol est ainsi perçu comme un plan vertical et le résultat est totalement inexploitable.

Carte de profondeur de l'iPhone XR à gauche, de l'iPhone SE à droite

Le mode portrait de l'iPhone SE est donc moins performant que celui de l'iPhone XR, lui-même moins efficace que celui des autres modèles d'iPhone dotés d'au moins deux capteurs différents. Le résultat peut tout de même être intéressant, à condition de ne pas trop lui en demander. C'est en tout cas une belle performance pour la puce Apple A13 et on imagine d'ailleurs sans mal que cette solution monoculaire sera amenée à se développer avec les futures versions d'iOS.