Un bug rajoute du poids aux imports de Transfert d'images

Un étonnant bug a été découvert au sein de l'application Transfert d'images d'Apple par les développeurs de NeoFinder, un outil de gestion de contenus multimédias. Dans un post de blog , les développeurs expliquent que le problème survient lorsque l'utilisateur décoche l'option "Conserver les originaux" en bas à gauche de la fenêtre de l'application : à chaque importation de photo convertie du format HEIF (utilisé par défaut sur l'iPhone et l'iPad) au format JPEG bien plus répandu dans la vraie vie, le logiciel ajoute l'équivalent de 1,5 Mo de vide à la fin de chaque fichier. Sur de très larges importations, cela peut vite représenter de nombreux giga-octets de perdus.Nos confrères de MacRumors confirment l'existence de ce bug, qui surviendrait à partir de la version 10.14.6 de macOS. NeoFinder affirme avoir prévenu Apple de la présence du bug, et on imagine donc qu'il sera corrigé dans une prochaine mise à jour du système. En attendant, si vous êtes concerné par ce problème, vous pouvez utiliser la dernière version bêta de Graphic Converter pour retirer l'espace vide indésirable dans les fichiers déjà importés.