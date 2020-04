Les petits progrès en photo de l'iPhone SE de 2020

L'iPhone SE de 2020 est doté d'un appareil photo très poche de celui de l'iPhone 8 : comme l'a montré le démontage d'iFixit , le capteur du nouveau smartphone d'entrée de gamme d'Apple est même interchangeable avec celui de son prédécesseur ! Alors que certains vont jusqu'à se demander si le capteur ne serait pas identique malgré des numéros de modèle différents, nos confrères de MacRumors ont réalisé un petit comparatif photo entre l'iPhone 8, l'iPhone SE de 2020 et l'iPhone 11 Pro.Si les résultats sont évidemment à la faveur de l'iPhone 11 Pro, qui dispose d'un capteur bien plus large et de fonctionnalités exclusives comme le mode nuit, l'iPhone SE présente quelques avancées parfois notables par rapport à l'iPhone 8. Il se fait ainsi moins avoir par les situations de surexposition, et a tendance à obtenir des clichés plus nets en faible éclairage. Les différences ne sont pas forcément toujours évidentes au premier abord, mais il y a bien des progrès ici et là.Nous l'avons vu hier, la grande puissance de la puce Apple A13 peut se montrer bien utile pour la photographie computationnelle, l'iPhone SE disposant du mode portrait en se basant uniquement sur des clichés en deux dimensions, ce dont l'iPhone 8 est bien incapable. Il est possible que cette puce soit également responsable des petits progrès en photographie de l'iPhone SE de 2020, les photos prises à l'iPhone faisant souvent appel au processeur, par exemple pour la fonctionnalité Smart HDR. Quoi qu'il en soit, ce petit comparatif nous montre que la photographie sur l'iPhone SE est bien en progrès par rapport à l'iPhone 8.