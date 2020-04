L'USB 4 sera compatible avec le DisplayPort 2.0 (écrans 16K)

Le consortium VESA vient d'annoncer une bonne nouvelle au sujet de la norme DisplayPort 2.0, qui avait été présentée pour la première fois en juin 2019. Pratiquement un an plus tard, la version "Alternate Mode" de ce standard vient d'être dévoilée et cette dernière va permettre une pleine compatibilité avec l'USB 4, ce qui garantit une très large adoption au sein de l'industrie. En utilisant les quatre lignes des câbles USB-C, le DisplayPort Alt Mode 2.0 intégré à l'USB 4 permettra d'atteindre des débits de 80 Gbit/s (au lieu de 40 Gbit/s en conservant la circulation parallèle des données).Concrètement, cela permettra de pouvoir gérer un moniteur 16K (15 360 x 8 460 pixels) à 60 Hz avec HDR et compression DSC ou un moniteur 10K (10 240 x 4 320 pixels) sans compression. En restant dans des définitions plus classiques, le DisplayPort 2.0 permettra la prise en charge de deux moniteurs 8K (7 680 x 4 320 pixels) à 120 Hz avec HDR et compression DSC, deux moniteurs 4K (3 840 x 2 160 pixels) à 144 Hz sans compression ou encore trois moniteurs 4K à 90 Hz sans compression... Bref, de quoi voir venir alors que les moniteurs 16K ne sont pas encore d'actualité — cette évolution sera surtout pratique pour les installations multi-écrans dans un premier temps.L'USB 4, qui est basé sur le Thunderbolt 3 , est déjà finalisé et les premiers produits compatibles sont attendus pour la fin d'année 2020. L'intégration du DisplayPort Alt Mode 2.0 aux premiers produits compatibles avec l'USB 4 est attendue pour l'année 2021. Pour la prochaine étape, il faudra se tourner du côté du Thunderbolt 4 , qui devrait une nouvelle fois doubler les débits et dont les caractéristiques techniques devraient être précisées par Intel dans les prochains mois.