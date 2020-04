Quand le MacBook Air de 2020 sera-t-il en promo ?

Chez les revendeurs

Ce sont souvent les différents revendeurs qui lancent des offres promotionnelles sur les ordinateurs d'Apple. Le MacBook Air ne déroge pas à cette règle et il bénéficie ainsi souvent de rabais et de ventes flash. Comme pour les autres Macs, les meilleures offres se situent généralement entre -10% et -15% pour les modèles standard. Il faut toutefois attendre un peu après le lancement d'un nouveau modèle avant de pouvoir en profiter, et les prix sont aussi souvent en dent de scie.Pour vous donner une idée de ce à quoi vous attendre avec les modèles de 2020, vous trouverez ci-dessous l'historique des meilleurs tarifs quotidiens du MacBook Air de 2019 (128 Go, gris sidéral, prix officiel à 1 249 €) depuis sa sortie le 9 juillet 2019. Ces statistiques sont issues de notre comparateur de prix . Comme vous pouvez le constater, il n'a pas fallu longtemps avant que les premières remises fassent leur apparition — seulement trois jours — avec des premières réductions atteignant -5%. Il a en revanche fallu attendre un mois et demi pour que la première offre atteignant la barre des -10% soit lancée, et près de trois mois pour que ce genre de remise devienne très régulière, les meilleures affaires bénéficiant alors de rabais atteignant -13% voire -14%. Notez que la chute brutale des prix survenue à la fin du mois de mars 2020 correspond à la sortie des nouveaux modèles.

Évolution du prix du MacBook Air de 2019 (128 Go, gris sidéral) depuis sa sortie

Du côté du modèle haut de gamme (256 Go, gris sidéral, prix officiel à 1 499 €), la courbe est légèrement différente mais on retrouve le même schéma : des remises très faibles dans un premier temps, une belle offre au bout d'un mois et demi et l'installation d'une régularité des remises oscillant autour de la barre des -10% au bout de trois mois.

Évolution du prix du MacBook Air de 2019 (256 Go, gris sidéral) depuis sa sortie

Le Refurb Store

Tarif éducation et Back to School

Acheter maintenant ?

Ces courbes sont bien évidemment à prendre avec recul : même si on constate une évolution des prix assez similaire pour chaque génération de MacBook Air, il est tout à fait possible que cette gamme de 2020 présente une évolution légèrement différente. On sait d'ailleurs déjà qu'il faut composer avec un important facteur : l'épidémie de coronavirus, qui a fortement impacté les ventes au printemps et qui a conduit les revendeurs à limiter leurs offres promotionnelles en ce début d'année.Pour suivre l'évolution des tarifs au jour le jour, vous pouvez vous rendre sur notre comparateur de prix . Cet outil vous permet notamment de créer vos alertes qui vous permettront de recevoir un e-mail lorsque le modèle de vos rêves se retrouvera sous le prix maximum que vous aurez défini. Il vous permet également de consulter les statistiques des prix (petit bouton violet) de toutes les configurations sur les deux dernières mois. Évidemment, vous pouvez également suivre nos bons plans quotidiens pour ne rien rater ; toutes les offres ne prennent pas forcément la forme d'une remise immédiate.L'autre grande question concernant le MacBook Air de 2020 concerne son arrivée sur le Refurb Store , la boutique de produits reconditionnés d'Apple qui permet de bénéficier d'une remise de 15% sur l'achat de son Mac tout en bénéficiant de la même garantie que sur les produits neufs ( plus d'infos ). Pour la gamme de l'année dernière, qui était sortie le 9 juillet, il avait fallu patienter jusqu'au 9 octobre , soit trois mois d'attente tout pile.Ce délai varie d'une gamme à l'autre et d'une année sur l'autre ; il n'y a pas de règle immuable mais on peut raisonnablement s'attendre à une sortie du MacBook Air de 2020 sur le Refurb Store dans le courant de l'été. Si Apple suit ses habitudes, les tarifs devraient être d'environ 1 019 € au lieu de 1 249 € pour le modèle standard d'entrée de gamme (256 Go), et de 1 269 € pour le modèle standard haut de gamme (512 Go).Une autre alternative pour faire des économies s'offre à vous si vous êtes étudiant ou enseignant : l'Apple Store éducation , qui vous permet de bénéficier d'une remise immédiate de 10% sur l'achat de votre MacBook Air, et cela quelle que soit la période de l'année. Cette offre est d'autant plus intéressante qu'elle est cumulable avec l'opération Back to School, qui a lieu chaque été. L'année dernière, l'édition 2019 de cette opération s'est tenue du 9 juillet au 17 octobre et cette dernière permettait d'obtenir un casque Beats gratuit en plus de la remise de -10% sur l'achat du Mac. Si vous êtes étudiant ou enseignant, il peut donc être très intéressant d'attendre cet été avant de vous lancer dans l'achat d'un MacBook Air de 2020. Attention, vous devez justifier de votre statut d'étudiant ou d'enseignant via le service UNiDAYS pour pouvoir accéder à l'Apple Store éducation.Si vous avez accès aux réductions réservées aux étudiants et aux enseignants sur l'Apple Store éducation , attendre cet été vous permettra de bénéficier de l'offre Back to School 2020 mais vous pouvez déjà bénéficier d'une remise de -10% dès ce printemps si vous ne souhaitez pas attendre. Si vous n'avez pas accès à ces réductions, il peut être intéressant d'attendre quelques semaines avant de vous lancer : même si la situation est quelque peu incertaine avec l'épidémie de coronavirus qui a bouleversé beaucoup de choses en ce début d'année, vous devriez d'ici le début de l'été pouvoir régulièrement profiter de rabais atteignant voire dépassant légèrement la barre des -10% chez les revendeurs . Enfin, si votre achat n'est pas pressé, il peut également être intéressant d'attendre un peu plus longtemps, jusqu'à l'arrivée du MacBook Air de 2020 en version reconditionnée sur le Refurb Store qui vous permettra de bénéficier d'un rabais de -15%.N'oubliez pas que notre comparateur de prix est à votre disposition pour un suivi au quotidien de l'évolution des tarifs, modèle par modèle. Vous pouvez également retrouver notre test du MacBook Air de 2020 pour plus d'informations sur cette nouvelle gamme. En cas d'hésitation, nos forums sont à votre disposition pour accueillir toutes vos questions.