iOS 13.5 va désactiver Face ID si vous portez un masque

Une nouvelle version bêta d'iOS numérotée 13.5 a été envoyée aux développeurs hier soir pour mettre en place les API de suivi de l'épidémie de COVID-19 ( en savoir plus ). Une autre petite nouveauté a été ajoutée à cette future version dans le cadre de cette épidémie : Face ID est désormais capable de détecter si vous portez un masque et le système de reconnaissance faciale d'Apple, plutôt que de générer une erreur et tenter à nouveau de vous reconnaître, passe alors directement à l'écran vous permettant d'entrer votre code secret. C'est du temps de gagné, et une tentation en moins d'enlever son masque.Notez qu'il existe déjà un petit raccourci vous permettant de passer directement à la saisie du code secret si vous êtes dans une situation où vous savez que l'authentification de Face ID échouera : il vous suffit de cliquer sur "Face ID" au centre de l'écran pour désactiver temporairement le processus de reconnaissance faciale. La version finale d'iOS 13.5 sera déployée pour le grand public dans le courant du mois de mai.