FaceTime : un réglage pour des vignettes à la même taille sur iOS 13.5

FaceTime permet une utilisation en groupe jusqu'à 32 participants. Lorsque les utilisateurs sont trop nombreux, le service de visioconférence d'Apple adapte sa présentation pour réduire la taille des vignettes des utilisateurs ne parlant pas, et au contraire agrandir celle des participants en train de parler. Avec iOS 13.5, un nouveau réglage va permettre de désactiver ce comportement et conserver des vignettes de même taille pour toutes les personnes participant à l'appel.Située dans l'application Réglages > FaceTime, l'option "Automatic Prominence" (qui n'a pas encore été traduite en français) activée par défaut peut donc être décochée pour désactiver l'agrandissement automatique des vignettes des personnes en train de parler. Notez que l'agrandissement peut dans ce cas toujours se faire manuellement : il suffit pour cela de cliquer sur la vignette que l'on souhaite agrandir. iOS 13.5 est actuellement en version bêta et la version finale destinée au grand public est attendue pour le mois de mai.