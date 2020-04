Quels tarifs pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro ?

On parle beaucoup des caractéristiques techniques et du design des modèles d'iPhone qui seront dévoilés cet automne, mais la question des tarifs n'est que rarement abordée. Il faut dire que si la préparation de la mise en production des futurs modèles conduit de nombreux sous-traitants d'Apple à manipuler des prototypes, ce qui favorise les fuites, les prix restent tant que possible gardés secrets à Cupertino. Mais même le campus californien d'Apple n'est pas dépourvu de pipelettes, et leJon Prosser, qui a déjà obtenu des informations très précises sur l'iPhone SE plusieurs semaines avant sa sortie, vient de publier la liste des tarifs qui serait prévue par le département marketing d'Apple.Apple aurait prévu deux successeurs pour l'iPhone 11 : un modèle plus petit d'une diagonale de 5,4", et un modèle conservant la même taille de 6,1". Là où l'iPhone 11 est aujourd'hui vendu 699 dollars, l'iPhone 12 de 5,4" serait facturé 649 dollars et l'iPhone 12 de 6,1" monterait à 749 dollars. Apple ferait donc une belle opération en augmentant légèrement le prix du successeur du modèle actuel tout en abaissant le prix d'appel. Du côté des modèles Pro, qui passeraient à des diagonales de 6,1" et de 6,7" (contre 5,8" et 6,5" aujourd'hui), les prix seraient inchangés avec des gammes débutant respectivement à 999 dollars et 1 099 dollars.

Montage par EverythingApplePro

En France, l'iPhone 11 est aujourd'hui vendu à partir de 809 €, l'iPhone 11 Pro à partir de 1 159 € et l'iPhone 11 Pro Max à partir de 1 259 €. En conservant un taux de conversion similaire à ce qu'Apple utilise aujourd'hui, l'iPhone 12 de 5,4" pourrait être vendu à partir de 759 €, l'iPhone 12 de 6,1" à partir de 859 €, et les modèles Pro pourraient donc rester à 1 159 € et 1 259 €.Le prix étant la seule caractéristique pouvant être modifiée jusqu'au dernier moment, il convient de prendre cette rumeur avec un maximum de recul. Cette grille tarifaire nous paraît en tout cas parfaitement crédible. Le nouveau modèle de 5,4", avec un tarif en baisse et une compacité que beaucoup recherchent (il devrait être légèrement plus petit que l'iPhone SE tout en présentant une dalle bord-à-bord bien plus généreuse), tout en adoptant une dalle OLED et la 5G, pourrait rencontrer un important succès. Nous serons fixés à la rentrée prochaine, en septembre ou en octobre