Intel dévoile les processeurs de l'iMac de 2020

Alors qu'une mise à jour d'envergure de l'iMac est attendue pour cette année, Intel vient d'annoncer la commercialisation d'une nouvelle gamme de puces qui serait idéale pour le futur tout-en-un d'Apple. Les processeurs Core de bureau de dixième génération, nom de code "Comet Lake", sont toujours gravés avec une finesse de 14 nanomètres ; il s'agit de la continuité de l'architecture Skylake et il n'y a donc pas de révolution particulière à se mettre sous la dent — même la prise en charge du Wi-Fi 6 est en option. Intel continue en revanche d'augmenter le nombre de coeurs et monte désormais jusqu'à dix pour le modèle le plus haut de gamme, qui devrait être proposé en option par Apple sur son grand modèle d'iMac.Si Apple reste plus ou moins dans la même segmentation qu'aujourd'hui, l'iMac 2020 d'entrée de gamme pourrait hériter de la puce Core i3-10100, un modèle quadricoeur cadencé à 3,6 GHz comme sur le premier modèle 4K actuel. On devrait également retrouver un modèle hexacoeur, le Core i5-10500 qui est cadencé à 3,1 GHz, sur le modèle haut de gamme, avec un Core i7-10700 octocoeur à 2,9 GHz en option. Pour succéder aux processeurs qui équipent l'iMac 27" aujourd'hui, on pourrait retrouver le Core i5-10500 hexacoeur cadencé à 3,1 GHz en entrée de gamme, puis le Core i5-10600 hexacoeur cadencé à 3,3 GHz et peut-être un modèle octocoeur en haut de gamme, avant le Core i9-10900K décacoeur cadencé à 3,7 GHz en option.Bien sûr, rien n'est gravé dans le marbre et Apple choisira peut-être d'organiser sa gamme différemment, d'autant plus si l'enveloppe thermique des puces les plus haut de gamme, qui s'élève à 125 W contre seulement 95 W pour les modèles actuels, vient poser des problèmes de refroidissement. Apple s'apprête justement à bouleverser l'organisation interne de ses tout-en-un, et c'est donc la plus grande inconnue sur ce point.Après huit ans sans changement de design, Apple devrait en effet repenser son iMac cette année avec une refonte qui pourrait conduire les ingénieurs de Cupertino à utiliser de nouvelles diagonales d'écran : quelques bruits de couloir évoquent un modèle de 23" pour l'entrée de gamme, contre 21,5" aujourd'hui. Grâce à la réduction des larges marges autour de l'écran, cet accroissement pourrait se faire dans un châssis qui ne serait pas plus volumineux qu'aujourd'hui. Une autre évolution notable est vivement attendue : l'abandon définitif du bon vieux disque dur, remplacé par de la mémoire flash bien plus performante. L'iMac de 2020 pourrait sortir d'ici cet automne , et il devient intéressant d'attendre si vous comptez renouveler votre matériel actuel...