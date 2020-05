Q2 2020 : malgré le COVID-19, Apple présente des résultats en hausse

Lors de la présentation des résultats du dernier trimestre, Apple avait déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires situé entre 63 et 67 milliards de dollars pour ce second trimestre fiscal, qui s'étend de janvier à mars 2020. Finalement, ce résultat annoncé hier soir est de 58,31 milliards de dollars. En début d'année 2019, Apple avait enregistré un chiffre d'affaires de 58,02 milliards de dollars : mine de rien, c'est une croissance de 0,5% d'une année sur l'autre. Dans le contexte actuel, c'est un petit miracle.Cette croissance cache une forte disparité parmi les catégories de produits. Alors que l'iPhone a chuté de 6,7%, le Mac de 1,9% et l'iPad de 10,3%, les services ont augmenté de 16,6% tandis que les autres produits de la sectionont explosé avec une hausse de 22,5%. Cette catégorie un peu fourre-tout inclut l'Apple Watch, les produits Beats, l'Apple TV et surtout les AirPods.Le gadin de l'iPhone ce trimestre l'a fait passer sous la barre des 50% des revenus d'Apple pour la première fois depuis l'été dernier . Les services continuent de représenter une part toujours plus importante du chiffre d'affaires d'Apple : ils représenteront bientôt un quart des revenus du groupe. C'est d'autant plus stratégique pour Apple que la marge appliquée sur les services est nettement supérieure à celle des produits, à 65,4% contre 30,3% en moyenne., a déclaré Tim Cook.Pour le trimestre prochain, Apple a préféré ne pas donner de prévision : l'impact du COVID-19 risque d'être plus important que pour ce deuxième trimestre fiscal. Luca Maestri, directeur financier du groupe, s'attend à une nouvelle baisse de l'iPhone mais également des, alors que l'iPad et le Mac pourraient remonter la pente suite aux annonces récentes (nouvel iPad Pro, nouveau MacBook Air) et à la hausse du télétravail. Rendez-vous dans trois mois !