Apple TV+ : la série Trying est disponible

C'est la première série britannique d'Apple :est disponible sur Apple TV+ ce vendredi. Cette première saison comporte huit épisodes d'une trentaine de minutes, tous disponibles dès aujourd'hui. Cette nouvelle production humoristique raconte l'histoire d'un couple qui ne parvient pas à avoir un enfant, et qui se lance dans une procédure d'adoption. On retrouve Rafe Spall et Esther Smith, Imelda Staunton, Robyn Cara, Sarah Niles ou encore Jonathan Rhodes. La série a été écrite par Andy Wolton et réalisée par Jim O'Hanlon.Le lancement defait suite à celui de Défendre Jacob la semaine dernière. Vous pouvez retrouver le programme d'Apple TV+ pour cette première partie d'année sur cet article . Rappelons que pendant cette période de confinement, plusieurs contenus du service de streaming d'Apple (mais pas ses dernières créations) sont disponibles gratuitement