L'iPad mini 5 arrive sur le Refurb Store

Un iPad mini 5 a été disponible pour la toute première fois sur le Refurb Store cette nuit. Il s'agissait d'un modèle argenté Wi-Fi de 64 Go, proposé à 389 € au lieu de 459 € normalement sur l'Apple Store classique. Comme d'habitude avec la boutique de produits reconditionnés d'Apple ( qu'est-ce que c'est ? ), la remise est donc de 15%.La tablette n'est pas restée en stock bien longtemps, mais elle sera sans doute amenée à revenir maintenant qu'elle est enfin référencée, plus d'un an après sa sortie . Tous les tarifs des déclinaisons reconditionnées de l'iPad mini 5 sont d'ailleurs affichés : comptez donc 389 € au lieu de 459 € pour les modèles Wi-Fi de 64 Go, 529 € au lieu de 629 € pour les modèles Wi-Fi de 256 Go, 509 € au lieu de 599 € pour les modèles 4G de 64 Go, et 649 € au lieu de 769 € pour les modèles 4G de 256 Go.Les stocks du Refurb Store sont très fluctuants, et les références disponibles changent tous les jours — c'est généralement tôt le matin que les réapprovisionnements ont lieu. Si l'iPad mini 5 vous faisait de l'oeil, il peut donc être intéressant de suivre le magasin de produits reconditionnés d'Apple dans les prochains jours.