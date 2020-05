Jusqu'à 4 To de stockage et 32 Go de RAM pour le MacBook Pro 14,1'' ?

Un premier benchmark du successeur du MacBook Pro 13,3" était déjà apparu sur le web en février. Doté d'un Core i7-1068NG7 quadricoeur cadencé à 2,3 GHz (mode Turbo à 4,1 GHz), l'ordinateur était doté de 32 Go de mémoire vive ; une première pour un petit modèle de MacBook Pro. Toujours selon le compte twitter @_rogame , qui a déjà publié de bonnes informations par le passé, un nouveau test réalisé sur 3DMark concernerait cette fois un modèle doté de 32 Go de RAM et de 4 To de SSD. Là aussi, c'est une première : le MacBook Pro 13,3" plafonne aujourd'hui à 2 To.Après avoir doublé le stockage du MacBook Pro haut de gamme à l'occasion de la sortie du modèle 16" en fin d'année dernière, Apple a doublé le stockage du MacBook Air en mars. La suite logique devrait donc concerner le MacBook Pro 13,3", dont le successeur attendu pour ce début d'année devrait enfin débuter avec 256 Go de stockage en entrée de gamme, contre 128 Go seulement aujourd'hui.Selon les dernières indiscrétions dont nous disposons, le successeur du MacBook Pro 13,3", qui serait doté d'une diagonale de 14,1", pourrait être dévoilé par Apple dès ce mois de mai . La fin du suspense serait donc pour très bientôt !