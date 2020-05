Les iPhone XS et XR vont arriver sur le Refurb Store

Apple a préparé sa boutique en ligne à l'arrivée prochaine d'iPhone XS, XS Max et XR reconditionnés. Apple a en effet rajouté de nouvelles rubriques pour ces trois modèles sur son Refurb Store , ont repéré nos confrères d'iGeneration . Les téléphones ne sont pas encore disponibles, apparaissant pour le moment grisés dans les filtres de sélection, mais on se doute bien qu'Apple n'a pas fait ce travail de référencement pour rien et que la commercialisation est proche.Le Refurb Store est souvent une excellente alternative à un achat sur l'Apple Store classique : les produits reconditionnés d'Apple sont d'excellente qualité, bien souvent indiscernable du neuf, et la garantie est identique à celle des produits parfaitement neufs ( en savoir plus ). La boutique de produits reconditionnés d'Apple n'est cependant pas une très bonne adresse en ce qui concerne l'iPhone, avec des tarifs complètement déconnectés de la réalité. Par exemple, Apple vend encore aujourd'hui son iPhone X à partir de 699 € , alors que l'on trouve régulièrement l'iPhone XS au même prix, voire légèrement en-dessous, en version neuve chez les revendeurs . Si Apple ne fait pas un effort sur les prix, l'arrivée prochaine des versions reconditionnées de l'iPhone XS, de l'iPhone XS Max et de l'iPhone XR n'aura malheureusement pas grand intérêt.