Brevet : et si on pouvait modifier un iMessage après son envoi ?

À qui n'est-il jamais arrivé d'envoyer un message instantané avant de se rendre compte que celui-ci comporte une énorme erreur ? Les développeurs de Cupertino sont sensibles au sujet, si l'on en croit une demande de brevet déposée auprès de l'USPTO en décembre 2019 et publiée la semaine dernière. On peut en effet découvrir une fonctionnalité aujourd'hui absente d'iOS : la possibilité de supprimer ou d'éditer des messages après leur envoi. La fonctionnalité serait limitée aux bulles bleues du service iMessage et ne fonctionnerait pas avec les SMS classiques, mais elle pourrait déjà rendre bien des services.Le fonctionnement de cette nouveauté serait très simple : l'option d'édition apparaitrait dans le menu accessible par un simple appui prolongé sur le message que l'on souhaite modifier, elle permettrait l'édition du message et la mention "Modifié" apparaitrait alors sous la bulle du message en question, comme la mention "Lu" ou "Distribué" aujourd'hui. L'historique des modifications serait alors consultable à tout moment via ce même menu, par l'envoyeur et le destinataire.Ne s'agissant que d'une demande de brevet, on ne sait pas si cette nouveauté a été retenue par Apple pour une intégration au sein de son service de messagerie. Il s'est toutefois déjà murmuré qu'Apple pourrait permettre de retirer un message envoyé trop vite avec la prochaine version de l'application Messages. Nous aurons ainsi peut-être une bonne surprise à l'occasion de la présentation des nouveautés d'iOS 14 le mois prochain