Apple dévoile le MacBook Pro 13,3'' de 2020

Certaines rumeurs s'attendaient à l'arrivée d'un écran plus grand, il n'en sera rien : le petit modèle de MacBook Pro conservera sa diagonale de 13,3" pour cette nouvelle génération de 2020. Le design est donc inchangé, en dehors de l'intégration du nouveau clavier à mécanisme à ciseaux, plus confortable et plus fiable que sur les anciens modèles. Il y a toujours deux modèles différents, avec deux ou quatre ports Thunderbolt 3. Les premiers conservent un prix inchangé, tout en présentant une capacité de stockage doublée. Les deuxièmes présentent également des SSD deux fois plus capacitaires, une mémoire vive doublée et plus rapide, ainsi que des processeurs Core de dixième génération plus performants. Les prix de ces derniers ont en revanche augmenté.Pour les modèles d'entrée de gamme avec deux ports Thunderbolt 3, c'est donc une évolution plutôt mineure par rapport aux anciens modèles que propose cette génération de 2020. Les processeurs Core i5 quadricœurs de huitième génération cadencés à 1,4 GHz sont identiques à ceux des modèles de 2019, et la mémoire vive n'a également pas changé. Ces nouveaux modèles intègrent en revanche le nouveau clavier Magic Keyboard d'Apple avec sa touche Escape dédiée, et une capacité de stockage doublée pour le même prix. C'en est donc fini des MacBook Pro n'intégrant que 128 Go de stockage : cette nouvelle gamme commence à 256 Go pour 1 499 €, et le modèle à 1 749 € passe logiquement à 512 Go. Il est possible de grimper à 1 To pour un supplément de 500 €, ou 2 To pour un supplément de 1 000 €. Le passage de 8 Go à 16 Go de mémoire vive est facturé 125 € en option, contre 250 € auparavant.Pour les modèles plus haut de gamme, avec quatre ports Thunderbolt 3, la révision est plus ambitieuse. On retrouve bien sûr le nouveau clavier plus fiable, et les capacités de stockage doublent également avec 512 Go ou 1 To en standard. Les processeurs sont nouveaux, avec des Core i5 quadricoeurs de dixième génération cadencés à 2 GHz (un Core i7 cadencé à 2,3 GHz est proposé en option pour un supplément de 250 €), Apple ne donnant pas d'estimation de la puissance brute mais promettant jusqu'à 80% de progrès en graphismes et la pleine prise en charge de l'écran Pro Display XDR 6K d'Apple. La mémoire vive a également changé, les 8 Go de LPDDR3 cadencée à 2 133 MHz étant remplacés par 16 Go de LPDDR4X cadencée à 3 733 MHz, avec la possibilité nouvelle de monter à 32 Go pour un supplément de 500 €. Le stockage peut monter à 2 To (+500 €) et même 4 To (+1 250 €) pour la première fois sur un modèle 13,3". Côté tarifs, ces modèles sont désormais à 2 129 € (512 Go) et 2 379 € (1 To), soit 130 € d'augmentation que l'on peut mettre sur le dos de la mémoire vive.Les MacBook Pro 13,3" de 2020 peuvent être commandés dès aujourd'hui sur l'Apple Store , avec de premières livraisons qui auront lieu dès le 12 mai pour les modèles avec deux ports Thunderbolt, et entre le 14 et le 22 mai pour les modèles avec quatre ports Thunderbolt.