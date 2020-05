La clavier à mécanisme papillon d'Apple tire enfin sa révérence

Avec la présentation du MacBook Pro 13,3" de 2020 cet après-midi, Apple a achevé une transition amorcée en novembre dernier : l'abandon du clavier papillon et le retour à un mécanisme à ciseaux plus traditionnel. Le MacBook Pro 16" avait entamé le mouvement en fin d'année dernière, suivi par le MacBook Air le mois dernier. À compter d'aujourd'hui, plus aucun ordinateur d'Apple n'est équipé du clavier à mécanisme papillon qui a fait couler tant d'encre ces dernières années.Le clavier à mécanisme papillon avait été inauguré par Apple sur le MacBook 12" en 2015. Tout en permettant une meilleure stabilité des touches, ce nouveau mécanisme réduisait fortement la course de frappe et donc l'épaisseur du clavier. L'objectif d'Apple était d'améliorer l'expérience de frappe tout en réduisant l'épaisseur de ses ordinateurs. C'était évidemment une bonne idée (sur le papier tout du moins), et Apple a donc rapidement intégré ce nouveau clavier au MacBook Pro, dès 2016 avec les premiers modèles dotés de la fameuse Touch Bar.Ce clavier papillon a tout de suite suscité les passions — sa frappe particulièrement sèche nécessitait une certaine adaptation et beaucoup d'utilisateurs jugeaient que le confort de frappe avait reculé par rapport aux anciens claviers plus épais — mais les vrais problèmes ont réellement commencé lorsque les premières pannes ont eu lieu en début d'année 2017. Touches qui collent, qui se coincent, qui se répètent, qui cessent de fonctionner... Apple a légèrement revu sa copie en 2018 pour limiter les incrustations de poussière causant les blocages, mais cela n'a pas suffi pour régler les problèmes et les recours collectifs se sont multipliés à son encontre. La situation était d'autant plus problématique que le moindre pépin entrainait le remplacement complet dudu Mac, ce qui nécessitait plusieurs jours d'immobilisation de la machine auprès du SAV.Acculée, Apple a fini par lancer un programme de réparation pour ses claviers papillon en juin 2018, étendant à quatre ans la prise en charge gratuite du clavier en cas de problème. Apple a tout de même décidé de se lancer dans une troisième version en juillet 2018, mais cette nouvelle itération a de nouveau rencontré de multiples problèmes, au point qu'Apple a dû publier des excuses publiques et lancer... une quatrième version en 2019, globalement plus fiable mais pas au point de retrouver la durée de vie des anciens modèles à mécanisme à ciseaux. Entre temps, le MacBook Air a adopté le clavier papillon de troisième génération en 2018

Clavier à ciseaux (à gauche) ou papillon (à droite)

Lorsque le MacBook Pro 16" a été présenté en fin d'année dernière, Apple a tenté de présenter son clavier désormais surnommé « Magic Keyboard » comme une vraie nouveauté , mais les démontages de ce clavier ont vite montré qu'il s'agissait d'un simple retour en arrière sans réel changement. Après quatre ans de déboires, Apple a donc fini par abandonner et revenir à l'ancien système, quitte à très légèrement augmenter l'épaisseur des machines concernées.Cette désagréable parenthèse se referme enfin aujourd'hui, et le clavier à mécanisme papillon ne nous manquera pas. Il est encore possible de trouver des configurations dotées de ce clavier — c'est notamment le cas des Macs reconditionnés du Refurb Store — et c'est donc une particularité à connaître si vous vous apprêtez à acheter un modèle d'ancienne génération pour faire des économies. N'oubliez pas, si vous possédez un des modèles de MacBook 12", MacBook Air ou MacBook Pro concerné, que vous pouvez obtenir une réparation gratuite en cas de problème sur une ou plusieurs touches ; vous pouvez retrouver tous les détails du programme qualité lancé par Apple sur cette page