Digital Key 2.0, une norme pour intégrer la clé de voiture à l'iPhone

Apple prépare l'intégration des clés de voiture à l'iPhone et à l'Apple Watch, à la manière de ce qui a déjà été fait avec Apple Pay. La nouvelle fonctionnalité, qui prendra le nom tout trouvé de CarKey, a été repérée au sein d'iOS dès le mois de février dernier. Cette semaine, le Car Connectivity Consortium vient de publier la spécification Digital Key Release 2.0 qui permettra de rendre tout cela possible de manière standard, partagée avec tous les constructeurs et fabricants concurrents.La norme permet de stocker les données de la clé de voiture sur l'iPhone ou l'Apple Watch de manière sécurisée, de s'authentifier de manière biométrique, de partager sa clé avec des tiers (avec différentes options ), et de déverrouiller et démarrer le véhicule grâce à la puce NFC, comme un paiement réalisé avec Apple Pay. Le système pourra prendre en charge le mode réserve, ce qui permettra de l'utiliser sans authentification et donc de s'en servir avec un smartphone à la batterie vide.

(lire : L'interface de CarKey d'Apple se dévoile sur iOS)

Apple travaille sur ce sujet depuis longtemps. Un premier brevet est apparu dès 2015 et Apple a rejoint le Car Connectivity Consortium en 2018. La finalisation de ce projet est vraisemblablement prévue pour iOS 14, dont la présentation est attendue pour le mois prochain ; la partie logicielle est tellement avancée que des copies d'écran de celle-ci se sont même retrouvées en ligne en mars. Notez que le Car Connectivity Consortium travaille déjà sur la troisième version de sa norme, qui apportera la gestion du Bluetooth LE et de la technologie Ultra Wideband, déjà prise en charge par la puce Apple U1 de l'iPhone 11 ; cette évolution permettra à terme d'utiliser CarKey par simple proximité, en gardant l'iPhone dans sa poche ou l'Apple Watch à son poignet.