L'application StopCovid sera disponible, un jour, peut-être

On suit notre feuille de route, (...) et on espère avoir quelque chose pour le 2 juin. Il faudra également que la Cnil (Commission nationale informatique et libertés, NDLR) puisse se reprononcer comme cela a été annoncé. On a encore une roadmap technique importante. Il faut vraiment passer les tests qui vont commencer dans le courant de la semaine prochaine, faire en sorte que sur le terrain ça marche bien, ça notifie pas trop, c'est bien interconnecté avec l'ensemble du système sanitaire... Mais aujourd'hui on peut se dire qu'on sera prêt pour le 2 juin.

L'application StopCovid ne sera pas disponible pour le 11 mai, jour du déconfinement, comme initialement prévu. Le secrétaire d’Etat au numérique, Cédric O, confirmait la semaine dernière que l'application française n'utiliserait pas les outils mis en place par Apple et Google pour permettre aux utilisateurs de pouvoir prévenir toutes les personnes croisées pendant la période d'incubation en cas de test positif au COVID-19. Or, le développement d'une telle application pose de nombreux problèmes techniques, notamment sur iOS où Apple refuse l'usage du Bluetooth par les applications en arrière-plan. Selon Cédric O, invité de BFM Business ce matin, l'objectif serait désormais de sortir l'application le 2 juin pour la deuxième phase du déconfinement.Si Cédric O se montre donc optimiste, on ne sait toujours pas comment cette application va pouvoir fonctionner correctement sur l'iPhone, qui représente 20% du parc de smartphones en France. Le reste du gouvernement, lui, temporise. La semaine dernière, le Premier ministre Édouard Philippe déclarait que, ajoutant queUn parlementaire, qui ne faisait pas partie des détracteurs du projet, estimait même queSortira ? Sortira pas ? La suite au prochain épisode.