La WWDC 2020 se tiendra le 22 juin !

L'épidémie de coronavirus n'aura pas la peau de la traditionnelle WWDC, mais celle-ci sera virtuelle cette année. La 31ème édition de lase tiendra intégralement en ligne et en juin, avait annoncé Apple dès le mois de mars, et un nouveau communiqué de presse publié aujourd'hui nous donne une date précise : les festivités débuteront le lundi 22 juin., a déclaré Phil Schiller qui n'en dira évidemment pas plus pour le moment.Tous les détails sur le programme précis — y compris la conférence inaugurale — et les modalités de cette édition virtuelle seront dévoilés en juin. Rappelons que c'est à la WWDC qu'Apple présente les nouvelles versions de ses systèmes d'exploitation : nous devrions ainsi découvrir les différentes nouveautés d'iOS 14, de macOS 10.16, de watchOS 7 et de tvOS 14. Cette année pourrait également être l'occasion pour Apple d'annoncer la très ambitieuse transition du Mac vers les puces ARM . Et bien sûr, quelques surprises matérielles ne sont pas à exclure...