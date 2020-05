MacBook Pro 2020 : et l'écran de 14,1'', alors ?

Le tant attendu MacBook Pro 14,1" est là... à 0,8 pouce près. La révision du petit modèle de MacBook Pro a enfin été présentée par Apple hier, et on retrouve bon nombre des éléments qui circulaient dans les rumeurs depuis quelques mois : le nouveau clavier, les processeurs Intel de dixième génération, les capacités de stockage doublées au même prix et même le doublement de la capacité maximale (en option) des SSD et de la RAM. Une nouveauté qui avait pourtant fait couler beaucoup d'encre est en revanche absente : la légère hausse de la diagonale de l'écran.

Oups.

La présentation du MacBook Pro 16" en novembre dernier nous avait donné de bons indices sur la direction qu'allait prendre le MacBook Pro 13,3" : si Apple pouvait passer de 15,4" à 16" dans un châssis à peine plus grand grâce à la réduction des marges autour de la dalle, Apple pouvait également faire passer le petit modèle de MacBook Pro de 13,3" à environ 14" grâce au même traitement. Et si le MacBook Pro 13,3" ne recevait pas sa mise à jour en même temps que le modèle 15,4", c'est parce qu'Apple prenait justement le temps de finaliser le nouveau design. Logique.Ce qui n'était initialement qu'une déduction a pris corps lorsque les grands noms de la rumeur se sont mêlés de la question : en mars, Ming-Chi Kuo a ainsi affirmé que la diagonale passerait de 13,3" à 14,1" . Un chiffre très précis qui ne sortait certainement pas de nulle part, le célèbre analyste étant d'ailleurs particulièrement connu pour sa grande fiabilité. Ming-Chi Kuo n'a pas été seul à aller dans ce sens : il a été rejoint par Mark Gurman , lui aussi réputé très fiable, en avril. Le journaliste de Bloomberg ne s'était en revanche pas risqué à avancer de diagonale.Y a-t-il eu un problème au moment du développement de ces nouvelles machines conduisant Apple à se rabattre sur "l'ancien" design ? Il y a en tout cas anguille sous roche quelque part. En effet, les deux modèles de MacBook Pro 13,3" dévoilés hier portent les numéros de modèle A2289 et A2251 , nous a dévoilé la FCC dans la foulée de l'annonce d'Apple. Or, le modèle A2289 a été repéré dans la base de données de l'EEC en janvier , et le modèle A2251 avait reçu l'autorisation de mise en vente de la part de l'EEC... dès le mois de juin 2019 ! Encore plus intéressant, cette autorisation de mise en vente avait été délivrée en même temps qu'un certain modèle A2141, qui s'est avéré correspondre quelques mois plus tard... au MacBook Pro 16". Apple prévoyait donc vraisemblablement la mise à jour des deux tailles de MacBook Pro au même moment.Il apparaît donc probable qu'Apple ait rencontré un pépin conduisant au report de la sortie du petit frère du MacBook Pro 16". Un coupable tout trouvé pourrait être Intel, qui ne cesse d'enchaîner les retards dans la conception de ses puces depuis une poignée d'années. Cela n'a cependant pas posé de problème à Apple pour le modèle 16", qui utilise les mêmes processeurs que sur la gamme précédente ; Apple aurait très bien pu mettre à jour le MacBook Pro 13,3" sans y intégrer des processeurs Core de dixième génération. La réponse est donc autre part.Le fameux modèle A2251 repéré il y a près d'un an était-il doté d'un écran 14,1" avant qu'Apple ne change finalement d'avis pour une raison que nous ignorons ? Les indiscrétions de Ming-Chi Kuo et Mark Gurman, habituellement si fiables, étaient-elles correctes mais simplement obsolètes ? Les informations dont nous disposons pour le moment ne nous permettent que d'émettre des suppositions, pas d'arriver à des conclusions. Si Apple compte bien dévoiler un hypothétique MacBook Pro 14,1" pour remplacer le modèle 13,3" actuel, il faudra sans doute attendre jusqu'au début d'année prochaine pour le découvrir — une mise à jour du modèle 16" est possible en fin d'année mais il est probable que le modèle 13,3" soit jugé encore trop récent pour être déjà revu.