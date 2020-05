Un nouveau standard pour la recharge sans fil bilatérale

Pourra-t-on un jour recharger le boîtier des AirPods, l'Apple Watch ou tout autre petit appareil doté de la technologie Qi en le plaçant sur le dos de l'iPhone ? Apple aurait initialement prévu de mettre en place une fonctionnalité de recharge bilatérale sur l'iPhone 11 l'année dernière, mais le projet aurait finalement été abandonné , Apple jugeant visiblement la déperdition d'énergie trop importante. Alors que certains fabricants ont déjà mis en place cette possibilité sur leurs smartphones, le NFC Forum a planché sur la mise au point d'une norme pour promouvoir cet usage : la norme Wireless Charging Specification (WLC) a été présentée cette semaine.

Montage par Apple Hub

La recharge bilatérale de la norme WLC fonctionnera avec une seule antenne et sera plafonnée à 1 W. C'est peu, très peu, et cela limitera son usage aux accessoires de l'internet des objets : l'objectif est de donner un petit coup de pouce à un périphérique en mal de batterie, pas de recharger un autre iPhone. Apple adoptera-t-elle cette norme WLC sur un prochain modèle d'iPhone ? Aucune rumeur ne va dans ce sens pour le moment, mais la firme de Cupertino est un des sponsors du NFC Forum et cela n'aurait donc rien d'étonnant.