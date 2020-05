Apple prolonge son offre de financement à 0% jusqu'au 4 juin

Elle devait expirer ce jeudi 7 mai, elle est finalement maintenue jusqu'au jeudi 4 juin : l'offre de financement à 0% d'Apple , en place sur l'Apple Store depuis le 5 décembre dernier, ne cesse d'être prolongée ! Ce crédit, proposé dans le cadre d'un partenariat avec Sofinco, vous permet d'acheter un Mac, un iPhone ou un iPad en 12 ou 24 mensualités sans intérêts. Depuis le 11 avril, cette offre est également proposée par Apple lors de l'achat d'un produit reconditionné sur le Refurb Store , même si les conditions générales de l'offre spécifient toujours le contraire. Les tarifs réduits de l'Apple Store éducation sont en revanche exclus.Rappelons que cette offre est valable pour les achats d'un montant situé entre 249 € et 5 000 €. Les produits de marques tierces peuvent être inclus dans le crédit, mais seulement si ces derniers ne représentent pas plus d'un tiers du montant total de la commande. Pour profiter de cette offre, vous devez valider votre commande sur l'Apple Store puis sélectionner l'option « Paiement échelonné ». Attention, la durée de traitement de la commande sera plus long que pour une commande normale, votre dossier de financement devant être analysé et approuvé par Sofinco. Vous pouvez retrouver les conditions générales de l'offre sur cette page