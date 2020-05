Les iMac de 2020 sur la rampe de lancement ?

Faudra-t-il attendre l'été voire l'automne pour découvrir les tant attendus nouveaux iMac, comme l'affirmait le China Times il y a quelques semaines ? Nous pourrions avoir une bonne surprise un peu plus tôt, si l'on en croit les sources de Jon Prosser qui enchaîne les révélations sur les projets d'Apple depuis le début d'année avec un certain succès. Même si lene connaît pas la date de lancement de la nouvelle gamme de tout-en-un d'Apple, il affirme que le nouvel iMac est prêt à être commercialisé et pourrait donc être annoncé à tout moment. Cette indiscrétion suit de quelques jours l'officialisation par Intel de la gamme de puces qui pourrait être utilisée par les ingénieurs de Cupertino dans leur nouveau Mac de bureau.On l'a vu, ce n'est pas la période de confinement qui empêche Apple de dévoiler de nouveaux produits. Après les nouveaux iPad Pro et MacBook Air en mars, c'est un nouveau MacBook Pro 13,3" qui a été commercialisé en début de semaine. Et si Apple profitait de la WWDC, qui se tiendra le 22 juin , pour enfin lever le voile sur la refonte de l'iMac, qui devrait abandonner son antique disque dur, voir son design évoluer et pourquoi pas gagner un écran plus grand ? Cette nouvelle rumeur est évidemment à prendre avec des pincettes, mais on a envie d'y croire.