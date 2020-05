Brevet : des pistes pour l'avenir du Magic Trackpad

Le Magic Trackpad du Mac pourrait-il gagner de nouvelles fonctionnalités à l'avenir ? Apple vient d'obtenir un très intéressant brevet dans lequel les ingénieurs de Cupertino explorent plusieurs pistes pour améliorer leur trackpad externe.En premier lieu, le brevet décrit un système d'aimants qui permettrait de parfaitement aligner le Magic Trackpad au Magic Keyboard. Cet alignement serait pratique en soi — le clavier et le trackpad ne faisant alors plus qu'un — mais il permettrait également aux deux périphériques d'être connectés entre eux et au clavier d'alimenter le trackpad. Il ne suffirait ainsi plus que d'un seul câble pour alimenter et recharger les deux accessoires. Apple va plus loin en imaginant l'intégration de bobines Qi au trackpad, ce qui permettrait de transformer le Magic Keyboard en station de recharge sans fil, pour l'iPhone ou tout autre appareil compatible.Autre évolution potentielle majeure, la prise en charge de l'Apple Pencil. Ce n'est pas la première fois que l'intégration du stylet d'Apple au Mac est abordée par un brevet — on en parlait déjà en 2016 — et l'idée semble donc faire son chemin. Sur le schéma ci-dessous, vous pouvez également distinguer la présence d'une petite Touch Bar sur le haut du Magic Keyboard ; celle-ci pourrait permettre d'accéder directement aux réglages de l'Apple Pencil, ou à des options plus générales comme sur la Touch Bar du MacBook Pro.Comme toujours avec ses brevets, Apple cherche à couvrir autant d'idées que possible sans forcément prendre en compte toutes les conséquences de celles-ci. En effet, on imagine difficilement toutes ces nouveautés se retrouver en l'état sur le Magic Trackpad, dont le prix déjà élevé ( 149 € ) exploserait alors que l'autonomie réduite contraindrait la plupart du temps à un usage filaire. Si l'intégration d'une Touch Bar ou d'un module de recharge paraît donc assez improbable, le système d'alignement magnétique ou la prise en charge de l'Apple Pencil semblent être des évolutions logiques et relativement peu coûteuses, avec une vraie plus-value pour le Mac. Gardez bien à l'esprit toutefois que de nombreux brevets déposés par Apple ne trouvent jamais la moindre application concrète ; ces pistes nous donnent une idée du possible avenir du Magic Trackpad, mais il est tout à fait possible qu'elles aient déjà été enterrées.