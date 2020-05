iOS 13.5 permet de partager sa fiche médicale aux services de secours

iOS 13.5 sera décidément une mise à jour consacrée à la santé. Alors que la future version d'iOS met déjà en place les outils de traçage du COVID-19 et permet de désactiver Face ID lorsqu'un utilisateur porte un masque , une autre nouvelle fonctionnalité repérée par MacRumors permet d'automatiquement transférer sa fiche médicale aux services d'urgence pendant l'appel à ces derniers. Lorsqu'un utilisateur contacte les secours, cette option permettra au téléopérateur d'accéder instantanément aux différentes informations renseignées par l'utilisateur sur sa fiche médicale (allergies, maladies, etc.), ce qui devrait accélérer certains diagnostics et limiter le risque d'erreurs.

Captures par MacRumors

Le réglage, présent dans l'application Santé > Compte > Fiche médicale, n'existe pour le moment qu'aux États-Unis et il n'est pas possible de l'activer autre part, la fonctionnalité étant basée sur la géolocalisation. Il est probable que cette nouveauté ne fasse pas son apparition en France de sitôt, le transfert de la fiche médicale ne pouvant se faire directement par téléphone et nécessitant un intermédiaire privé (non précisé) partenaire d'Apple.