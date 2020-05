Une nouvelle manette Nimbus en approche pour iOS et tvOS

Partenaire historique d'Apple pour la conception de manettes de jeu pour l'Apple TV, Steelseries ne va pas se faire éclipser par la prise en charge récente des manettes officielles de Sony et de Microsoft, les célèbres et très répandues PlayStation DualShock 4 et Xbox Wireless. Un nouveau modèle de manette destinée à iOS et tvOS est en effet en préparation chez Steelseries, a déniché le site brésilien InsiraFicha dans des documents officiels. Dénommée Nimbus+, cette nouvelle manette gagne un bouton Options et un bouton Menu de part et d'autre du bouton central. Elle se recharge toujours avec un câble Lightning.Nous découvrons les différentes nouveautés d'iOS et tvOS 14 à la WWDC 2020, qui se tiendra le 22 juin . Se pourrait-il que certaines évolutions concernent les manettes de jeu et que Steelseries attende donc le mois prochain pour dévoiler son nouveau modèle de manette ? Le suspense restera entier pour le moment.