Le MacBook Pro 13'' de 2020 accepte les chargeurs de 87 W

Les dépôts d'Apple auprès de la FCC américaine ont dévoilé une information qui n'avait pas été précisée par Apple sur les nouveaux MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt 3 qui ont commercialisés cette semaine . Comme l'ont repéré nos confrères de MacRumors sur le label de la machine, le nouveau MacBook Pro 13,3" haut de gamme est capable de fonctionner à 20,3 V et 3 A, ce qui correspond au chargeur de 61 W livré en standard, mais également à 20,2 V et 4,3 A, ce qui correspond au chargeur de 87 W des MacBook Pro 15,4".Cette information ne signifie pas que le nouveau MacBook Pro 13,3" pourra se recharger plus vite s'il est branché à un chargeur plus puissant ; la batterie serait toujours limitée à la même vitesse de charge que sur les précédents modèles. En revanche, ce changement signifie qu'un MacBook Pro 13,3" relié à un chargeur de 87 W pourra continuer à être rechargé à pleine vitesse même lorsque ses composants seront fortement sollicités. Actuellement, la vitesse de charge peut être drastiquement diminuée lorsque l'ordinateur est en plein calcul, l'énergie consommée par les composants du Mac réduisant la quantité d'énergie restante disponible pour la recharge de la batterie.Dorénavant, un chargeur de 87 W donnera donc plus de souplesse aux utilisateurs les plus exigeants. Apple ayant arrêté la production du MacBook Pro 15,4", c'est désormais vers le chargeur du MacBook Pro 16", vendu 85 € sur l'Apple Store , que vous devrez vous tourner si vous souhaitez vous équiper d'un chargeur plus puissant. Celui-ci est capable d'atteindre 96 W, mais il sera parfaitement capable de s'adapter à une machine nécessitant moins de puissance. Attention, cette évolution ne concerne que les modèles de MacBook Pro 13,3" équipés de quatre ports Thunderbolt ; les modèles d'entrée de gamme avec deux ports Thunderbolt restent limités à 61 W, même s'ils peuvent tout à fait fonctionner avec un chargeur plus puissant qui sera alors bridé.