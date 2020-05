Un écran mini-LED sur un MacBook Pro 14,1'' en 2021 ?

La grave crise sanitaire que nous traversons n'empêche pas Apple de sortir de nouveaux produits, mais elle complique et retarde la mise au point de certaines technologies. C'est notamment le cas des écrans mini-LED, initialement prévus pour cette fin d'année dans plusieurs produits pommés mais dont la production serait désormais repoussée au début d'année 2021, prévient Ming-Chi Kuo dans une nouvelle note de recherche rapportée par MacRumors . Le célèbre analyste précise qu'Apple compterait équiper de quatre à six produits de dalles mini-LED dans les deux prochaines années. On devrait notamment retrouver l'iPad Pro , ainsi bien sûr que le MacBook Pro.Ming-Chi Kuo avait déjà prévenu que ce serait probablement le MacBook Pro 16" qui serait le premier Mac à intégrer une dalle mini-LED, et cela dès la fin d'année 2020. Si Apple renouvelle bien le MacBook Pro 16" cet automne, ce sera donc sans changement de technologie d'écran. Dans sa nouvelle note de recherche, Ming-Chi Kuo ajoute qu'Apple compterait également équiper un petit modèle de MacBook Pro d'une dalle mini-LED, et que ce modèle aurait une diagonale de 14,1".

Concept par MacRumors

Ming-Chi Kuo n'en démord donc pas : oui, Apple compterait bien abandonner la diagonale de 13,3" pour le MacBook Pro d'entrée de gamme, profitant de la réduction des marges autour de la dalle pour augmenter légèrement la taille de l'écran. On s'attendait à cette refonte pour ce printemps, mais Apple a vraisemblablement rencontré un problème dans la mise au point du MacBook Pro 14,1" qui l'a conduite à conserver le design actuel ( en savoir plus ).Rappelons que la technologie mini-LED, déjà utilisée par Apple sur son écran Pro Display XDR, reprend certains avantages de la technologie OLED tout en évitant son plus grand défaut, le phénomène de rémanence. On retrouve ainsi les fameux noirs absolus, la finesse accrue, la luminosité supérieure, et les économies d'énergie. La technologie mini-LED désigne le système de rétroéclairage de l'écran, qui est divisé en petites zones pouvant être individuellement désactivées. Il s'agit ainsi toujours d'un écran LCD classique, moins coûteux à produire qu'un écran OLED.