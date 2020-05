Une puce Apple A12X et jusqu'à 128 Go de stockage pour l'Apple TV de 2020 ?

La révision de l'Apple TV 4K serait prête à être commercialisée par Apple, si on en croit Jon Prosser . Le, qui s'est largement illustré en début d'année en dévoilant de nombreux détails sur les projets d'Apple en cours, affirme ne pas connaître la date de lancement des nouveaux modèles mais précise que ce pourrait désormais être à tout moment. Nom de code "Neptune T1125", l'Apple TV de 2020 passerait de la puce Apple A10 à la puce Apple A12X (déjà utilisée sur les iPad Pro de 2018) et le stockage embarqué doublerait, passant de 32 Go à 64 Go en entrée de gamme et de 64 Go à 128 Go en haut de gamme. Ces deux nouveautés permettraient de donner un grand coup de fouet aux jeux vidéo d'Apple Arcade sur l'Apple TV.L'existence de ce nouveau modèle a déjà été prouvée grâce à une découverte réalisée dans une version bêta de tvOS 13.4 en février dernier. Un nouveau modèle de télécommande devrait également être de la partie, sans que l'on sache s'il s'agira d'une petite retouche du modèle actuel ou d'une refonte plus ambitieuse. Quoi qu'il en soit, nous vous conseillons d'attendre un peu avant de vous lancer dans l'achat d'un Apple TV ; que le jeu vidéo vous passionne ou pas, l'intégration d'une puce plus récente garantira une plus grande longévité à votre boîtier.