Un premier aperçu du Core i5 à 2 GHz du MacBook Pro 13,3'' de 2020

Les premiers exemplaires du MacBook Pro 13,3" de 2020 commencent à arriver chez certains journalistes américains. Comme pour chaque nouvelle sortie de produits d'Apple, nous pouvons donc découvrir quelques retours en avant-première, alors que la majorité du grand public devra encore attendre quelques jours avant de pouvoir mettre les mains sur son exemplaire. Vous pouvez par exemple retrouver ci-dessous la prise en main de The Verge , qui nous donne un bon aperçu du nouveau clavier et de la comparaison de celui-ci avec l'ancien modèle à touches papillon.Il n'y a pas grand chose de fondamentalement nouveau à découvrir avec cette machine : le design n'évolue pas, le clavier à mécanisme à ciseaux est déjà connu, et il n'y a pas de nouvelle fonctionnalité à se mettre sous la dent. En revanche, les processeurs utilisés sur le MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt sont encore inconnus et ils méritent d'être mis à l'épreuve. Il est encore trop tôt pour les tests en profondeur, mais nous pouvons déjà nous faire une vague idée de ce à quoi nous attendre grâce à des premières mesures de performances du processeur proposé en standard. Ce Core i5 quadricoeur de dixième génération cadencé à 2 GHz (Turbo à 3,8 GHz) succède à un Core i5 quadricoeur de huitième génération cadencé à 2,4 GHz (Turbo à 4,1 GHz).Le site Six Colors nous montre grâce à Geekbench qu'une hausse de la puissance brute est bien au programme, avec des scores de 1 174 en monocoeur et 4 440 en multicoeur, soit +23% et +18% de hausse par rapport au MacBook Pro de 2019. Sur le test OpenCL, qui atteint un score de 8 434 contre 7 278 pour l'ancien modèle, on constate un gain de seulement 16% pour la partie graphique du Core i5, bien loin des 80% avancés par Apple. Comme toujours, ces tests ont évidemment leurs limites, et le site japonais Macotakara nous apporte un autre éclairage grâce à un test Metal qui permet d'atteindre un score de 10 141, contre 6 234 pour le modèle équivalent de 2019. Pour ce test, la hausse est de 63%.Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur ce nouveau MacBook Pro 13,3", mais il paraît évident que les modèles dotés des processeurs Core de dixième génération (avec quatre ports Thunderbolt) vont présenter une hausse modeste mais perceptible de la puissance brute, ainsi qu'une hausse importante de la puissance graphique à condition d'utiliser des logiciels tirant parti du GPU. Les modèles 13,3" haut de gamme vont ainsi gagner en attrait et permettre une meilleure segmentation de la gamme, même si beaucoup auraient plutôt espéré une simplification de celle-ci : le maintient des puces de huitième génération sur le MacBook Pro 13,3" avec deux ports Thunderbolt place sans doute cette machine un peu trop près du MacBook Air, et sert de faire-valoir aux modèles haut de gamme dont la tarification est autrement plus importante.