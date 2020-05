Finalement, pas de nouveaux Powerbeats Pro en vue ?

Contrairement à ce que nous pensions à la fin du mois dernier, de nouveaux modèles de Powerbeats Pro ne seraient pas réellement dans les tuyaux, si l'on en croit une découverte faite par MacRumors dans une déclaration légale d'Apple. Le 23 avril dernier, la FCC américaine nous avait dévoilé l'arrivée de nouveaux modèles de Powerbeats Pro, numérotés A2453 et A2454 (écouteur gauche et écouteur droit), alors que les modèles actuels portent les numéros A2047 et A2048. Mais dans une déclaration de conformité destinée à l'Union européenne, Apple regroupe ces quatre modèles au sein du même document, ce qui semble indiquer qu'il s'agit d'un seul et même produit.Il semblerait donc qu'Apple ait réalisé des changements mineurs au sein des Powerbeats Pro sans prendre la peine d'en faire l'annonce. Il ne serait ainsi pas étonnant que nous découvrions les modèles A2453 et A2454 en circulation dans les prochaines semaines, sans que ces écouteurs n'apportent de nouvelle fonctionnalité particulière. L'intégration d'une fonctionnalité de réduction de bruit aux Powerbeats Pro serait très appréciable, mais à moins d'une grosse surprise, cette publication de la FCC était donc vraisemblablement une fausse alerte.