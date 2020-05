Les Apple Stores vont rester fermés après le 11 mai en France

La première phase du déconfinement débutera ce lundi 11 mai en France. Si beaucoup de magasins se sont déjà préparés à une réouverture dans les meilleures conditions possibles, les boutiques officielles d'Apple, qui sont fermées depuis le 14 mars , resteront porte close pour le moment. Apple n'a pas encore officiellement communiqué sur le sujet, mais les horaires de ses boutiques sur son site web continuent d'indiquer une fermeture jusqu'à nouvel ordre.Il ne faut pas s'attendre à une bonne surprise de dernière minute : les salariés des Apple Stores que nous avons pu consulter nous confirment ne pas disposer de date de retour au travail pour le moment, alors qu'il est nécessaire de réorganiser un certain nombre de choses sur place préalablement à la réouverture. Ce sont bien sûr les distances de sécurité qui posent problème, que cela soit entre les clients, au Genius Bar ou dans les salles réservées au personnel ; c'est tout le fonctionnement au quotidien des boutiques qu'il faut repenser.Les Apple Stores de France devraient en tout cas bénéficier de l'expérience qu'Apple va acquérir dans d'autres pays. Dès ce lundi 11 mai, Apple va par exemple rouvrir ses boutiques en Allemagne avec de nombreuses mesures pour réduire les risques de contamination. Les Apple Stores allemands se concentreront sur le service et encourageront les clients à réaliser leurs achats en ligne. Le port du masque sera obligatoire, la température corporelle sera testée à l'entrée du magasin et le nombre de clients sera plafonné. Les horaires d'ouverture seront également plus restreints. Plusieurs magasins d'Apple vont également rouvrir dans des conditions similaires aux États-Unis , dans les États de l'Idaho, Caroline du Sud, Alabama et Alaska.