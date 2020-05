Le Magic Keyboard de l'iPad Pro révèle ses secrets aux rayons X

Le Magic Keyboard de l'iPad Pro, disponible depuis le mois dernier , est un accessoire singulièrement étonnant avec son système de type cantilever qui permet à la tablette de flotter en l'air au-dessus de son clavier. Comment tout cela fonctionne-t-il ? On avait déjà pu voir que l'accessoire était particulièrement lourd afin de ne pas basculer. Cette semaine, iFixit nous offre un passage aux rayons X qui permet au Magic Keyboard de révéler tous ses petits secrets.On repère instantanément toute une constellation de petits aimants permettant de guider la mise en place de la tablette, et surtout de la garder solidement arrimée au Magic Keyboard. Sous le clavier, deux grosses plaques métalliques servent à renforcer la structure, tout en rajoutant du poids pour éviter la bascule de l'iPad Pro. Le design du trackpad est totalement nouveau : contrairement aux MacBook qui disposent d'un système de retour haptique (les petites vibrations permettant de simuler la sensation de clic), il y a ici des boutons physiques pour donner cette sensation tout en gardant cette extrême finesse impossible à atteindre avec le moteur de vibrations inclus dans un Mac. On peut également distinguer le système de touches à mécanisme à ciseaux, avec les petites barres métalliques offrant une meilleure stabilité aux touches les plus larges.Le système de double charnière est particulièrement atypique, avec un imposant système de ressorts sur la charnière principale. Les trois câbles (un étant très fin et peu visible) reliant le Smart Connector à la carte mère empruntent étonnamment des chemins différents ; iFixit soupçonne une volonté de donner du mou à cette installation fortement sollicitée à l'ouverture et à la fermeture du Magic Keyboard.Vous pouvez retrouver les images en pleine résolution sur le site d'iFixit . Rappelons que le Magic Keyboard de l'iPad Pro coûte 339 € dans sa déclinaison 11" et 399 € dans sa déclinaison 12,9", ce qui en fait un des accessoires d'Apple les plus onéreux. Ce passage aux rayons X nous donne une petite idée du pourquoi du comment.