La détection des attaques de panique sur l'Apple Watch Series 6 ?

Apple préparerait bien un outil de suivi du stress pour l'Apple Watch, selon Jon Prosser . Le leaker rejoint ainsi Max Weinbach et EverythingApplePro, qui affirmaient dès le mois dernier qu'Apple comptait détecter les signes avant-coureurs d'une crise de panique afin de notifier l'utilisateur et lui proposer un exercice de respiration d'urgence. Jon Prosser ajoute que cette détection pourrait se faire grâce à la combinaison du rythme cardiaque et de la mesure du taux d'oxygène dans le sang, qui serait l'apanage de l'Apple Watch Series 6 qui sera présentée cette année. La fonctionnalité pourrait donc être réservée aux futurs modèles d'Apple Watch, contrairement à ce qui était suggéré jusqu'ici.Toujours selon Jon Prosser, la détection des attaques de panique ne serait qu'une seule des fonctionnalités de santé mentale prévues par Apple, sans plus de précision pour le moment. Comme Max Weinbach et EverythingApplePro, Jon Prosser se montre en revanche prudent quant à la date de finalisation de ces fonctionnalités, etune sortie avec watchOS 7 cet automne mais n'exclut pas qu'il faille patienter jusqu'à l'arrivée de watchOS 8 l'année prochaine.