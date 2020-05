iPhone 12 Pro : ProMotion, batterie, zoom optique...

Vous prendrez bien une nouvelle fournée de rumeurs au sujet de la prochaine gamme d'iPhone pour attaquer cette semaine ? Nos compères Max Weinbach et Filip Koroy sur la chaîne EverythingApplePro ont dévoilé toute une série de nouveaux détails sur les iPhone 12 et iPhone 12 Pro. On connaissait déjà de nombreuses caractéristiques de ces smartphones qui seront présentés par Apple cet automne, et le portrait robot de ces modèles continue de s'affiner. EverythingApplePro nous apporte ainsi la confirmation de ce qui devrait être une des plus grosses innovations de l'iPhone 12 Pro : l'ajout de la technologie ProMotion, qui permettra à l'écran de passer de 60 Hz à 120 Hz pour des animations plus fluides. Pour prendre en charge cette nouveauté sans perdre en autonomie, Apple augmenterait encore la taille des batteries : sur l'iPhone 12 Pro Max, elle grimperait ainsi à 4 400 mAh environ, contre 3 969 mAh pour l'iPhone 11 Pro Max actuel. L'iPhone 12 classique, lui, resterait à 60 Hz comme aujourd'hui.La réduction de la taille de l'encoche à l'avant, une nouvelle fois confirmée grâce à de nouveaux schémas industriels, s'accompagnerait d'une amélioration du côté de Face ID, avec un fonctionnement sur de plus grands angles. À l'arrière, Apple apporterait également de nombreuses améliorations aux capteurs photos, avec une amélioration de Smart HDR et de la qualité des prises de vue en basse luminosité en général. Le téléobjectif, qui gagnerait la compatibilité avec le mode nuit, passerait de 2x à 3x en zoom optique. Les capteurs devraient en revanche rester à 12 mégapixels cette année : Apple aurait testé un passage à 64 mégapixels, mais son efficacité sur certains plans (comme l'autofocus, malgré le coup de main possible du LiDAR) aurait déçu les ingénieurs de Cupertino. Les microphones seraient améliorés, comme sur l'iPad et le Mac récemment.Les rumeurs successives nous montrent que c'est une mise à jour absolument majeure à laquelle nous devons nous attendre pour l'iPhone cette année. Apple ne se contentera en effet pas du changement de design, avec le retour des bords plats, la réduction des marges autour de la dalle et les nouvelles tailles d'écran (iPhone 12 de 5,4", iPhone 12 Plus de 6,1", iPhone 12 Pro de 6,1" et iPhone 12 Pro Max de 6,7"), ainsi que l'intégration de la 5G ; il y aura également de nombreuses autres nouveautés, notamment pour conserver l'attrait des modèles Pro alors que l'iPhone 12 classique devrait gagner une dalle OLED.