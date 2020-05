Le plafond du paiement sans contact passe à 50 

Le changement était prévu de longue date, mais la période de confinement que nous venons de vivre a accéléré le processus de décision et de mise en place : comme annoncé par la Fédération bancaire française le mois dernier, le plafond du paiement sans contact a été relevé à 50 € ce lundi 11 mai. La pratique de cette méthode de paiement moins sécurisée (puisque sans saisie du code secret) mais plus prudente dans un contexte de crise sanitaire avait explosé depuis le début d'année mais le plafond de 30 € était jugé trop faible pour un trop grand nombre d'achats de la vie courante. Ce nouveau montant devrait permettre de prendre en compte un nombre de transactions bien plus important.Comme détaillé dans un article du Monde , ce changement n'est pas forcément automatique pour tout le monde. Pour certains utilisateurs, il faudra en effet réaliser un retrait au distributeur de billets pour que la carte bancaire soit mise à jour à distance. C'est notamment le cas chez ING, BforBank, Crédit du Nord et la Société Générale, alors que Boursorama demande deux retraits. Quelques établissements auront également un peu de retard dans le déploiement de cette nouveauté, comme Orange Bank, N26 et certaines cartes de BNP Paribas. Notez qu'il est également possible que certains terminaux de paiements, anciens et non mis à jour, ne puissent pas prendre en compte ce nouveau plafond.Rappelons, si vous possédez un iPhone, que vous pouvez également mettre en place Apple Pay pour payer sans contact avec votre smartphone. Cela a deux avantages majeurs : le paiement est sécurisé par une authentification biométrique préalable (via Face ID ou Touch ID), et cette particularité permet à ce système d'être exempté de plafond, sauf limite spécifique à certaines banques ou certains terminaux de paiements anciens. Une grande majorité de banques françaises propose Apple Pay — vous pouvez en retrouver la liste sur cette page — et jusqu'à 99% des cartes françaises seront prises en charge d'ici la fin d'année. Vous pouvez retrouver la marche à suivre pour configurer Apple Pay sur cette page