Une nouvelle usine pour les écrans Mini-LED et Micro-LED d'Apple ?

Apple investirait l'équivalent de 308 millions d'euros dans une nouvelle usine dédiée à la production d'écrans Mini-LED et Micro-LED, rapporte le quotidien chinois Economic Daily News . Les locaux seraient situés au Hsinchu Science Park de Taiwan, et les lignes de production seraient conçues en partenariat avec AU Optronics et Epistar. Les deux fournisseurs d'Apple faisaient déjà l'objet de rumeurs il y a près de deux ans en vue de l'intégration de la technologie Micro-LED à l'Apple Watch. Cela fait au moins six ans qu'Apple travaille sur ce projet, avec le rachat de LuxVue Technology en mars 2014.Rappelons que la technologie Mini-LED, déjà utilisée par Apple sur son écran Pro Display XDR, fait référence au système de rétro-éclairage, qui fonctionne en petites zones distinctes pouvant être désactivées pour obtenir des noirs absolus, comme sur un écran OLED mais avec une dalle LCD classique. La technologie Micro-LED est plus avancée, avec une lumière émise directement par les pixels individuels (comme sur une dalle OLED) et une conception différente permettant d'obtenir des dalles nettement plus fines tout en ayant une meilleure luminosité et une consommation d'énergie inférieure. Très complexes à produire, les écrans Micro-LED devraient d'abord concerner les produits les plus petits, à commencer par l'Apple Watch, alors qu'on devrait retrouver les écrans Mini-LED, mieux maîtrisés et moins onéreux, sur certains modèles de Mac et d'iPad dès l'année prochaine