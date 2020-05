iPhone 12 et 12 Pro : les prix et les capacités dévoilées ?

On sait déjà à quoi ils vont ressembler , et les principales nouvelles fonctionnalités des prochains smartphones d'Apple font l'objet de nombreuses rumeurs très précises. Mais combien ces nouveaux modèles vont-ils coûter, et pour quelles capacités de stockage ? Jon Prosser, qui enchaîne les indiscrétions sur les projets d'Apple depuis quelques mois, a publié de nouvelles révélations sur la gamme à venir, avec tous les détails sur les principales caractéristiques de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro.Si Jon Prosser nous avait déjà prévenu que les tarifs débuteraient à 649 dollars , il manquait une caractéristique essentielle qui devrait tout changer sur la perception de ce tarif : la capacité minimale de l'iPhone 12 de 5,4" serait de 128 Go, et non de 64 Go comme sur l'iPhone 11 aujourd'hui. Apple disposerait donc d'une entrée de gamme 50 dollars moins chère qu'aujourd'hui, tout en offrant une capacité de stockage doublée. L'iPhone 12 de 6,1", vendu à partir de 749 dollars, serait alors 50 dollars plus cher que l'iPhone 11 actuel mais également avec une capacité doublée, ce qui le placerait au même prix que l'iPhone 11 de 128 Go aujourd'hui au catalogue. Pour les deux modèles, il faudrait rajouter 100 dollars pour passer à 256 Go.Sans surprise, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Max seraient équipés de la puce Apple A14, de 4 Go de mémoire vive et d'un modem 5G. On retrouverait deux caméras arrières comme aujourd'hui, et un châssis en aluminium. Ces modèles intégreraient bien une dalle OLED, qui serait conçue par BOE.Du côté des modèles Pro, le tarif de base serait inchangé mais le stockage doublerait : l'iPhone 12 Pro de 128 Go coûterait ainsi 999 dollars comme l'iPhone 11 Pro de 64 Go aujourd'hui, alors que l'iPhone 12 Pro Max de 128 Go coûterait 1 099 dollars comme l'iPhone 11 Pro Max de 64 Go aujourd'hui. Apple offrant plus de stockage de base, la montée en gamme serait logiquement moins onéreuse, avec une baisse de 50 dollars sur tous les modèles : les modèles de 256 Go coûteraient ainsi 1 099 dollars et 1 199 dollars contre 1 149 dollars et 1 249 dollars pour la gamme actuelle, et les modèles de 512 Go seraient vendus 1 299 dollars et 1 399 dollars contre 1 349 dollars et 1 449 dollars aujourd'hui.L'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max seraient bien sûr aussi dotés du modem 5G et de la puce Apple A14, mais cette fois avec 6 Go de mémoire vive. On retrouverait le châssis en acier inoxydable, et les trois caméras arrières seraient accompagnées du scanner LiDAR déjà utilisé par Apple sur l'iPad Pro. Enfin, les écrans OLED de ces modèles seraient sans surprise fournis par Samsung, avec une meilleure qualité d'image et la prise en charge de la fonctionnalité ProMotion qui permet à l'écran de disposer d'une fréquence de rafraichissement montant à 120 Hz pour des animations plus fluides.Jon Prosser indique qu'il subsisterait encore un doute à Cupertino quant à l'activation logicielle de ProMotion, qui pourrait se montrer un peu trop gourmande en énergie, et les ingénieurs d'Apple ne souhaiteraient pas faire de compromis en offrant un réglage permettant son activation ou sa désactivation manuelle. On voit cependant difficilement comment Apple pourrait justifier une telle différence tarifaire avec l'iPhone 12 classique sans cette fonctionnalité.Si toutes ces informations sont bien correctes, Apple va avoir bien du mal à nous surprendre lors de la présentation officielle de ces nouveaux modèles en septembre ou en octobre . Jon Prosser est un acteur nouveau dans le petit monde des rumeurs Apple, mais il s'est montré particulièrement fiable ces derniers mois. Ces fiches techniques paraissent donc aussi crédibles qu'alléchantes, et nous ne pouvons qu'espérer que tout cela se confirme.