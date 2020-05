Nouvelles rumeurs pour le MacBook Pro 14,1'' en 2021

Le MacBook Pro 13 pouces a été revu par Apple la semaine dernière, avec le tant attendu nouveau clavier mais sans augmentation de la taille de l'écran, qui plafonne toujours à 13,3". En fin d'année dernière, le grand modèle de MacBook Pro est passé de 15,4" à 16", dans un châssis à peine plus grand grâce à la réduction des marges autour de la dalle. De nombreuses rumeurs tablaient sur l'arrivée au printemps d'un MacBook Pro 14,1" suivant le même principe, mais il n'en a rien été.Nous l'avons vu, il est possible qu'Apple ait rencontré un problème de production l'ayant conduite à repousser le lancement de ce modèle 14,1". Plusieurs rumeurs tablent en tout cas désormais sur un lancement en 2021 . Après le célèbre Ming-Chi Kuo la semaine dernière, le mystérieux compte Twitter @L0vetodream — qui a déjà vu juste sur un certain nombre de nouveautés pommées — en rajoute une couche aujourd'hui, suivi par une confirmationdu décidément très prolifique Jon Prosser S'il est possible que le MacBook Pro 16" reçoive une mise à jour en fin d'année, environ un an après la sortie du modèle actuel, le MacBook Pro 13,3" qui vient d'être présenté resterait donc un peu plus longtemps au catalogue avec une sortie de son successeur au printemps 2021. Cette rumeur paraît crédible, mais tout cela est en tout cas encore lointain ; nous aurons sûrement d'autres occasions d'apprendre des détails plus précis sur les révisions à venir du MacBook Pro dans les prochains mois.