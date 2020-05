Un nouveau système de clic pour le Magic Keyboard de l'iPad Pro

Le Magic Keyboard de l'iPad Pro continue de dévoiler ses secrets. Après un passage aux rayons X déjà fort instructif la semaine dernière, iFixit a cette fois démonté le Magic Keyboard pour accéder au trackpad, un composant qui semblait être d'une conception sensiblement différente de ce à quoi nous avons l'habitude. Nos confrères n'ont pas été déçus du voyage : ils ont découvert un tout nouveau système de clic !Pour ce trackpad, Apple n'a pas utilisé la technologie Force Touch issue du Mac, avec une surface tactile immobile et un moteur de vibrations permettant de simuler la sensation de clic. Il s'agit bien ici d'un système mécanique, mais qui fonctionne uniformément où que l'utilisateur clique, même sur la partie haute ou dans les coins du trackpad. Il y a bien un seul et unique bouton, et il est situé au centre du trackpad, sous la surface tactile. Pour les clics réalisés loin du centre, c'est alors sur un levier que l'utilisateur appuie ; un levier qui va entraîner tout le système vers le bas pour que le bouton central soit pressé. Ce système ressemble au fonctionnement d'une touche du feu clavier papillon d'Apple.Cet inattendu nouveau mécanisme ne risque a priori pas de rencontrer les mêmes problèmes de fiabilité que les touches à mécanisme papillon, le trackpad ne laissant pas de place aux incrustations de poussière. En dehors des problématiques de finesse, il semble probable que ce système soit moins coûteux à produire que le trackpad Force Touch d'un Mac ; il ne serait pas étonnant de le retrouver à terme sur d'autres produits s'il fait ses preuves avec le Magic Keyboard de l'iPad Pro. Rappelons que le Magic Keyboard de l'iPad Pro coûte 339 € dans sa déclinaison 11" et 399 € dans sa déclinaison 12,9".