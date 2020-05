Grosse mise à jour pour Logic Pro X, qui passe en version 10.5

On savait qu'une mise à jour de Logic Pro X était dans les tuyaux, un visuel intégrant la fonctionnalité Live Loops de GarageBand jusqu'ici absente étant apparu sur le site d'Apple à la fin du mois de mars . C'est finalement aujourd'hui que cette fonctionnalité a été intégrée au logiciel musical d'Apple dans le cadre d'une mise à jour substantielle qui porte le numéro de version 10.5. Chose rare, Apple s'est fendue d'un communiqué de presse pour annoncer la nouvelle et présenter quelques-unes des améliorations apportées par cette nouvelle mouture.On retrouve donc les Live Loops, qui facilitent la création de boucles en direct sous la forme de grilles, et tout un tas de nouveaux outils pertinents pour les professionnels de la création musicale, comme Sampler qui permet de, Quick Sampler pour transformer n'importe quel son en instrument jouable, un nouvel éditeur appelé Step Sequencer pour les rythmes et les basses, Drum Synth et Drum Machine Designer pour la production de sons de batterie... De nouveaux contenus sont également ajoutés, dont 2 500 nouvelles boucles.Logic Pro X est l'équivalent professionnel de GarageBand, et le logiciel édité par Apple est vendu 229,99 € sur le Mac App Store. Une période d'essai gratuite de 90 jours est également proposée. Cette mise à jour est bien entendu gratuite si vous possédez déjà le logiciel.