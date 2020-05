Nimbus+, une nouvelle manette de jeu pour Apple Arcade

Quelques jours après sa découverte dans des documents de certification, SteelSeries vient d'officialiser la commercialisation de sa nouvelle manette de jeu destinée aux utilisateurs de produits d'Apple. Baptisée Nimbus+, la nouvelle manette ressemble beaucoup au modèle Stratus Duo déjà produite par SteelSeries, mais avec la recharge via un connecteur Lightning et la certification MFi d'Apple. Par rapport à l'ancien modèle qui avait été lancé en 2015 avec l'Apple TV 4, la Nimbus+ gagne des boutons Options et Menu de part et d'autre du bouton central, passe de 40 à 50 heures d'autonomie et ses joysticks sont désormais cliquables. La réactivité des boutons aurait également été améliorée, et une monture est fournie pour accrocher un iPhone à la manette.Si SteelSeries avait initialement une intéressante exclusivité pour les utilisateurs de l'Apple TV, la prise en charge depuis iOS 13 et tvOS 13 des manettes PlayStation DualShock 4 et Xbox Wireless (d'ailleurs vendue par Apple ) a apporté une importante concurrence sur ce secteur et le succès de cette Nimbus+ ne pouvant fonctionner que sur les systèmes d'Apple est donc moins garanti. Cette manette Nimbus+ de SteelSeries devrait être rapidement référencée sur l'Apple Store, avec un tarif de 69,99 dollars — le prix en euros n'est pas encore connu.