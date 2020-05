L'application Apple Store gagne son mode sombre

Deux semaines après la refonte de l'application Assistance d'Apple, c'est au tour de l'application Apple Store de recevoir une petite mise à jour avec la prise en charge d'une nouveauté qui aura mis bien du temps à arriver : le fameux mode sombre, plus d'un an et demi après la sortie d'iOS 13. Cette alternative au mode clair historique est plus reposante pour les yeux, et les fonds d'écran parfaitement noirs offrent un beau rendu sur les écrans OLED des modèles d'iPhone les plus récents, tout en leur faisant économiser un peu d'énergie.Comme toujours, vous trouverez cette mise à jour dans l'App Store. L'application Apple Store, qui vous permet bien sûr de passer et gérer vos commandes, mais également de gérer vos sessions Today at Apple et obtenir les informations sur les boutiques physiques de la marque, est disponible sur cette page