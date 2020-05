Apple prépare le retour au bureau de ses employés

Une grande majorité des employés d'Apple est actuellement en télétravail , ce qui ne pose pas spécialement de problème pour certains développeurs mais qui peut considérablement retarder certains projets matériels, notamment ceux qui nécessitent des tests ne pouvant être réalisés sans des équipements spécifiques. Apple fait donc tout son possible pour que ses équipes puissent rejoindre leur bureau habituel le plus rapidement possible. Selon Bloomberg , il faudrait plusieurs mois pour qu'un retour à un semblant de normalité soit possible, et ce retour se fera par phases. Une première phase aurait lieu dès cette semaine, avec une sélection d'employés dont la présence est jugée indispensable à court terme. Une seconde phase, qui ne sera pas limitée au principal campus de Cupertino, débutera en juillet.

Apple Park, Cupertino

Si la présence physique de certains ingénieurs est indispensable pour la préparation des futurs produits de la marque, Apple a également besoin de certaines équipes pour préparer la WWDC 2020, qui se tiendra le 22 juin de manière virtuelle et qui nécessitera une énorme préparation pour que la conférence inaugurale et toutes les sessions de travail puissent être filmées.À propos de retour au travail, notez que nous n'avons toujours aucune nouvelle de la réouverture des boutiques d'Apple en France, qui sont toujours fermées malgré le déconfinement. Les employés des Apple Stores, qui doivent être notifiés une à deux semaines avant la réouverture, sont toujours dans le flou le plus total.