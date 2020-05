Le Magic Keyboard de l'iPad Pro est-il fâché avec certains chargeurs ?

Le Magic Keyboard de l'iPad Pro rencontre visiblement un problème de compatibilité avec certains modèles de câbles et/ou de chargeurs de marque tierce, selon quelques premiers témoignages recueillis par MacRumors . Dans certains cas, par exemple avec des modèles de Anker et de Mophie, l'iPad afficherait unindiquant que le chargeur est bien reconnu mais qu'il ne recharge pas la tablette, possiblement pour une insuffisance de puissance. MacRumors décrit également un bug plus étonnant avec le chargeur PowerPort Atom de Anker, avec lequel l'iPad Pro émettrait le petit son du déclenchement de la recharge de manière répétée, à quelques secondes d'intervalle, sans pour autant que la tablette ne se recharge.De nombreux utilisateurs ne rencontrant pas le moindre problème avec la recharge de l'iPad Pro via le Magic Keyboard et un chargeur et/ou un câble USB-C de marque tierce, tout semble pointer vers une incompatibilité avec certains modèles et non à une limitation volontaire de la part d'Apple. Nous n'en saurons pas plus pour le moment, mais si vous rencontrez un problème similaire, sachez donc qu'utiliser le chargeur original d'Apple fourni avec l'iPad Pro devrait permettre de retrouver une recharge normale avec le Magic Keyboard.