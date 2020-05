Apple voudrait se lancer dans l'audio sur Apple News+

Comment redonner de l'attrait à Apple News+, le service d'abonnement d'Apple qui permet d'accéder en illimité à plus de 300 publications au sein d'une seule et même application ? Apple ne communique pas sur le nombre d'abonnés du service, mais ils seraient bien moins nombreux qu'espéré et les éditeurs de presse seraient très déçus de leur partenariat avec Apple. Les têtes pensantes de Cupertino auraient eu une idée originale, nous raconte Digiday : offrir des versions audio des articles aux lecteurs. Selon les sources de 9To5Mac , Apple envisagerait même d'engager des comédiens pour lire les articles les plus importants. Pour le reste, impossible de faire autrement que d'utiliser une voix de synthèse : les articles sont bien trop nombreux. Apple prendrait en tout cas tous les frais à sa charge, dans l'optique de promouvoir son service.L'idée n'est pas inintéressante, et de nombreuses publications se sont d'ailleurs déjà engouffrées dans cette brèche. Cette potentielle nouveauté poserait cependant d'importants problèmes de droits, notamment par rapport aux contrats passés avec les pigistes qui ne permettent pas à des tiers de réutiliser leur travail sans compensation supplémentaire. Plusieurs éditeurs peineraient d'ailleurs à trouver un intérêt majeur à cette nouvelle proposition, qui pourrait donc bien tomber à l'eau.